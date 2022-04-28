Kırklareli'nde mobilya fabrikasında yangın

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangın sırasında dumanlar gökyüzünü kapladı.

Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın depolama tesisinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek fabrika satış mağazasına da sıçradı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa