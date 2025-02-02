Kırklareli'nde Midibüs Devrildi: 5 İşçi Yaralandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen midibüste 5 işçi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli'nde kontrolden çıkarak devrilen midibüsteki 5 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesi yakınlarında meydana geldi. Eyüp Ö. idaresindeki 39 S 1772 plakalı işçileri taşıyan midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve 4 fabrika işçisi yaralandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. - KIRKLARELİ