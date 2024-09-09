Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazası KGYS tarafından kaydedildi

Kırklareli'nde geçtiğimiz gün 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 59 YZ 813 plakalı Zekeriya Öztürk (79) yönetimindeki otomobil bir düğün salonunun duvarına çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler otomobildeki Zeliha Öztürk'ün (75) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak kurtulan sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü götürüldüğü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin görüntüler Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasına kaydedildi. - KIRKLARELİ