Kırklareli'nde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi: Cadde ve sokaklar göle döndü

Kırklareli'nde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi: Cadde ve sokaklar göle döndü
Güncelleme:
Kırklareli'nde devam eden kuvvetli sağanak, ulaşımda aksamalar yaşanmasına neden oldu. Bazı bölgelerde su birikintileri oluştu ve vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kırklareli'nde aralıksız ve yer yer etkisini artıran kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yoğun yağış sonrası oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşatırken, araçlar birçok bölgede düşük hızla ilerlemek zorunda kaldı. Trafik akışının yer yer yavaşladığı kent genelinde vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Öte yandan aralıklarla şiddetini artıran sağanak yağış, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Karabulut Sitesi'nde su baskınına neden oldu. Kent merkeziyle birlikte bazı kırsal bölgelerde de cadde, sokak ve yerleşim alanlarında su birikintileri oluştu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

