Kırklareli'nde korkutan yangın: ev küle döndü 3. Sayfa Haberleri Kırklareli'nde korkutan yangın: ev küle döndü Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi söndürüldü. Kırklareli'nde korkutan yangın: ev küle döndü KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde Turan Bora'ya ait tarihi evde sobadan yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın Vize ve Kıyıköy itfaiyelerinin uzun uğraşları sonucu diğer evlere sıçramadan söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Öte yandan çıkan yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırklareli İtfaiye Vize 3. Sayfa Haberler

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