Haberler

Kırklareli'nde Kırmızı Işık İhlali Sonucu Kaza: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada, bir otomobil ile ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kırklareli'nde kırmızı ışık ihlali sonucu otomobil ile ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 59 AFV 039 plakalı otomobil ile 39 TR 116 plakalı ticari araç, Lüleburgaz kavşağında çarpıştı. İddiaya göre kazaya kırmızı ışık ihlalinin neden olduğu belirtildi. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç yan yatarken, otomobilin ön kısmı hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Donald Trump: Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz var

Nobel'in kararı yaklaştıkça el yükseltiyor! Trump'tan "Gazze" çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşının ısrarıyla canlı balık yutan adamın zor anları

Arkadaşının ısrarıyla canlı balık yutan adamın zor anları
Özgür Özel: Asgari ücreti yüzde 20 artırmaya niyetleniyorlar

Özel'den iddialı asgari ücret çıkışı: Hükümet bu rakamı verecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.