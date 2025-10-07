Kırklareli'nde Kırmızı Işık İhlali Sonucu Kaza: 2 Yaralı

Kırklareli'nde kırmızı ışık ihlali sonucu otomobil ile ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 59 AFV 039 plakalı otomobil ile 39 TR 116 plakalı ticari araç, Lüleburgaz kavşağında çarpıştı. İddiaya göre kazaya kırmızı ışık ihlalinin neden olduğu belirtildi. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç yan yatarken, otomobilin ön kısmı hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ