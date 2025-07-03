Kırklareli'nde Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 29 Şahıs Yakalandı
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 şahsı yakalayarak adli işlemlerine başladı. 16 hükümlü cezaevine gönderildi.
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 şahıs yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 29 şüpheli yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa