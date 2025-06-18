Kırklareli'nde Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 22 Şahıs Yakalandı

Kırklareli'nde Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 22 Şahıs Yakalandı
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 şahsı yakaladı. 6 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 şahıs yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 22 şüpheli yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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