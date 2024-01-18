Kırklareli'nde Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Kırklareli'nde polis ekiplerince kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranması olan şüphelilere yönelik çalışmalar yaptı. Devletin egemenlik alametlerini aşağılamaya suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G. polis ekiplerince yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan hükümlü adliyeye sevk edildi. Adliye'deki işlemlerinin ardından ceza evine teslim edildi. - KIRKLARELİ