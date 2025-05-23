Kırklareli'nde Kesinleşmiş Cezası Olan 31 Şahıs Yakalandı
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 kişiyi yakalayarak, 23 şüpheliyi cezaevine teslim etti.
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 şahıs yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 31 şüpheli yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa