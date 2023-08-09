Kırklareli'nde kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

Kırklareli'nde kaybolan Nihat Kurnaz için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde Nihat Kurnaz (65) iki gün önce önce evinden ayrıldı. Kurnaz'dan haber alamayan ailesi durumu 112'ye ihbar etti. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. - KIRKLARELİ