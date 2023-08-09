Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

3. Sayfa Haberleri

Kırklareli'nde kaybolan Nihat Kurnaz için arama çalışması başlatıldı.

Kırklareli'nde kaybolan Nihat Kurnaz için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde Nihat Kurnaz (65) iki gün önce önce evinden ayrıldı. Kurnaz'dan haber alamayan ailesi durumu 112'ye ihbar etti. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title