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Kırklareli'nde Kaybolan Küçükbaş Hayvanlar Bulundu

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Kırklareli'nin Vize ilçesinde otlamaya bırakılan 60 küçükbaş hayvan, jandarma ve AFAD ekiplerinin dron ve yaya aramaları sonucu bulundu ve sahibine teslim edildi.

Kırklareli'nde kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Topçu köyünde otlamaya bırakılan 60 küçükbaş hayvan kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede dronla ve yaya olarak arama yapan ekipler hayvanları yerini tespit etti. Bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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