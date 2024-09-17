Kırklareli'nde Kaybolan Küçükbaş Hayvanlar Bulundu

Kırklareli'nde kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Topçu köyünde otlamaya bırakılan 60 küçükbaş hayvan kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede dronla ve yaya olarak arama yapan ekipler hayvanları yerini tespit etti. Bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi. - KIRKLARELİ