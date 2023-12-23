Kırklareli'nde karadan ve havadan trafik denetimi yapıldı

Kırklareli'nde polis ekiplerince karadan ve havadan trafik denetimi yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile Babaeski Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerinin koordineli olarak dronlu trafik denetimi yapıldı.

Denetimlerde emniyet kemeri, trafik ışık kuralları ihlali ile sürücülerin trafikte cep telefonu ile konuşan sürücülerin tespit edilerek cezai işlem uygulandı. - KIRKLARELİ