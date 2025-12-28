Haberler

Kırklareli Mahyadağı bölgesinde kar yağışı: Yol trafiğe açık

Kırklareli Mahyadağı bölgesinde kar yağışı: Yol trafiğe açık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Mahyadağı bölgesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yolun trafiğe açık olduğu ve karla mücadele çalışmaları için araçlar yönlendirildi.

Kırklareli'nin Mahyadağı bölgesinde kar yağışı etkisini artırmaya başladı.

Bugün saat 12.30 sıralarında Jandarma Kule ve Mahyadağı mevkilerinde başlayan kar yağışıyla birlikte yol güzergahında kar kalınlığı oluştu. Yapılan kontrollerde yolun trafiğe açık olduğu, an itibarıyla ulaşımı olumsuz yönde etkileyen bir durumun bulunmadığı bildirildi. Karayolları 15. Şube Şefliği'ne gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı, bölgeye 3 adet kar küreme ve tuzlama aracının yönlendirildiği öğrenildi.

Pınarhisar Jandarma Trafik ekiplerinin yol güzergahında denetim faaliyetlerini sürdürdüğü, gelişmeler hakkında yetkililerce ayrıca bilgi verileceği ifade edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Efsane oyuncu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti

Dünya sinemasının efsane ismi 91 yaşında hayatını kaybetti
Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavındayken aniden hayatını kaybetti
Bahar dizisi bu akşam final yapıyor! Ekip son set gününde veda pastası kesti

Fenomen dizi bu akşam final yapıyor! Son sette veda pastası kestiler
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
Efsane oyuncu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti

Dünya sinemasının efsane ismi 91 yaşında hayatını kaybetti
Yüzyılın Konut Projesi'nde kritik tarih yarın! İşte ilk kuranın çekileceği şehir

Nefesler tutuldu! Milyonların beklediği adım yarın atılıyor
Vucic'ten Türkiye'ye haddini aşan suçlama

Türkiye'ye haddini aşan suçlama! Skandal ifadeler kullandı