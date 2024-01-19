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Kırklareli'nde kamyon uçuruma devrildi: 1 yaralı

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Kırklareli'nde özel bir taş ocağında kamyonun uçuruma devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Pınarhisar ilçesinde meydana gelen olayda, kamyon sürücüsü Serhat Kırcı uçurumdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nde kamyon uçuruma devrildi: 1 yaralı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde özel bir taş ocağında kamyonun uçuruma devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesinde Mahya Dağı mevkiinde taş ocağında uçuruma bir kamyon devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilme sonucu yaralanan kamyon sürücüsü Serhat Kırcı uçurumdan çıkarıldı.

Kırıcı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin arından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan bir özel hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Acil Durum Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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