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Kırklareli'nde Kalp Krizi Geçiren Tır Şoförü Hayatını Kaybetti

Kırklareli'nde Kalp Krizi Geçiren Tır Şoförü Hayatını Kaybetti
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden tır şoförünün aracı bariyere çarparak durdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren tır şoförü hayatını kaybetti.

Olay, Babaeski ilçesi Avrupa Otoyolu Karacaoğlan köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Edirne istikametinden İstanbul istikametine giden Celil B. idaresindeki 80 ACU 112 plakalı tır sürücüsü, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Sürücüsünün rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkan tır, yol kenarında bulunan bariyere çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde tır sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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