Kırklareli'nde Kahvehane Yangını
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kahvehanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ve kahvehanede hasar meydana geldi.
Kırklareli'nde bir kahvehanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Yılmaz Mahallesi Rahmi Pektaş Sokak'ta bir kahvehanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kahvehanede hasar oluştu. - KIRKLARELİ