Kırklareli'nde Kahvehane Yangını

Kırklareli'nde bir kahvehanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Yılmaz Mahallesi Rahmi Pektaş Sokak'ta bir kahvehanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kahvehanede hasar oluştu. - KIRKLARELİ