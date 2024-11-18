Kırklareli'nde KADES Uygulaması ve Dolandırıcılık Uyarıları
Kırklareli'nde polis ekipleri, yaklaşık 800 vatandaşa KADES uygulamasını tanıtarak dolandırıcılık konularında bilgilendirme yaptı ve 200 broşür dağıttı.
Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından yaklaşık 800 vatandaşa KADES uygulaması tanıtılarak, dolandırıcılık konusunda uyarıcı bilgiler verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipler kentte KADES uygulamasını tanıttı. Polis ekipleri, yaklaşık 800 kişiye uygulama hakkında aydınlatıcı bilgi vererek, 200 broşür dağıttı.
Polis ekipleri ayrıca, dolandırıcılık konusunda da vatandaşları bilgilendirdi. - KIRKLARELİ