Kırklareli'nde Kaçakçılık Operasyonunda 32 Gözaltı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda; 68 gram kubar esrar, 725 uyuşturucu hap, 55 gram metamfetamin, 9 gram kenevir tohumu, 4 kök skunk, 2 gram bonzai, ruhsatsız 3 av tüfeği, 1 tabanca ve 5 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Operasyonla ilgili 32 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 32 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ