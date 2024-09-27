Kırklareli'nde Kaçakçılık Operasyonunda 32 Gözaltı
Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen suç unsurları arasında uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar bulunuyor. 32 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda; 68 gram kubar esrar, 725 uyuşturucu hap, 55 gram metamfetamin, 9 gram kenevir tohumu, 4 kök skunk, 2 gram bonzai, ruhsatsız 3 av tüfeği, 1 tabanca ve 5 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.
Operasyonla ilgili 32 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 32 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ