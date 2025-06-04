Kırklareli'nde Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında 15 bin 20 adet doldurulmuş makaron, 2 bin adet boş makaron ve 7 kilogram kıyılmış tütün bulunuyor.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise toplam 15 bin 20 adet doldurulmuş makaron, 2 bin adet boş makaron ve 7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi
Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa