Kırklareli'nde Kaçakçılık Operasyonları: 9 Gözaltı
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 49 gram kubar esrar, 50 litre etil alkol ve 19 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçakçılık ve organize işler suçları çerçevesinde 5 operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 49 gram kubar esrar, 50 litre etil alkol ve 19 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüphelinin işlemleri sürüyor. - KIRKLARELİ