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Kırklareli'nde Kaçakçılık Operasyonları: 9 Gözaltı

Kırklareli'nde Kaçakçılık Operasyonları: 9 Gözaltı
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 49 gram kubar esrar, 50 litre etil alkol ve 19 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçakçılık ve organize işler suçları çerçevesinde 5 operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 49 gram kubar esrar, 50 litre etil alkol ve 19 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüphelinin işlemleri sürüyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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