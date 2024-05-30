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Kırklareli'nde Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Balaban köyünde bir evin altında yapılan kaçak kazıda tarihi eserler ele geçirildi. Jandarma ekipleri, 20 metre derinliğindeki çukuru tespit ederek 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince evinin altına 20 metre derinliğinde çukur açarak kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesine bağlı Balaban köyünde bir evin içinde kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler evin zeminine 20 metre derinliğinde çukur kazıldığını tespit etti. Çukurda incelemelerde bulunan ekipler tarafından; 43 adet tarihi döneme ait el yazması kitap, asansör sistemi, el dedektörü, gaz maskesi, el feneri ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Jandarma Demirköy Balaban Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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