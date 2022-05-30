Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı - Haberler

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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Balkaya ve Aksicim köylerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada H.S., Ö.S. ve M.S. ve R.B. kazı yaparken suçüstü yakalandı. Suçta kullanılan malzemelere el konulurken şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli Kaçak Kazı Jandarma Vize 3. Sayfa Haberler

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