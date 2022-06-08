Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Haberler

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Vize ilçesi Aksicim köyü Ceneviz Mağaralı mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada M.A. ve C.B. kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan malzemelere el konulurken, M.A. ve C.B. gözaltına alındı. - KIRKLARELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırklareli Jandarma Vize 3. Sayfa Haberler

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