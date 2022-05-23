Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 10 şüpheli suçüstü yakalandı - Haberler

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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 10 şüpheli suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 10 şüpheli suçüstü yakalandı

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 10 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 10 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesi Meleşkoru mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Bölgede yapılan araştırma sonucunda İ.K., R.Y., H.T., T.C., A.G., H.K., E.Ç., B.E., E.K. ve S.O., kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Ekiplerce kazıda kullanılan malzemelere el konuldu. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli, Kaçak Kazı, Jandarma, Vize, 3. Sayfa, Haberler

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