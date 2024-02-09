Kırklareli'nde Kaçak İçki ve Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak içki ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçerek, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı.

Operasyonda 31 litre kaçak içki, 10 gram kubar esrar ile 5 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ