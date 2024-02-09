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Kırklareli'nde Kaçak İçki ve Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

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Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak içki ve uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 31 litre kaçak içki, 10 gram kubar esrar ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak içki ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçerek, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı.

Operasyonda 31 litre kaçak içki, 10 gram kubar esrar ile 5 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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