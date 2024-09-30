Kırklareli'nde Kaçak Göçmen Operasyonu

Kırklareli'nde şüphe üzerine durdurulan otomobilde kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski yolu üzerinde polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Araç dur ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Kovalama sonucu ekipler aracı kent merkezinde yakaladı. Araçta yapılan aramada 9 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla sürücü O.A. gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ