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Kırklareli'nde Kaçak Göçmen Operasyonu: 16 Göçmen Yakalandı, 3 Şüpheli Gözaltında

Kırklareli'nde Kaçak Göçmen Operasyonu: 16 Göçmen Yakalandı, 3 Şüpheli Gözaltında
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Kırklareli'nde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir araçta 16 kaçak göçmen yakalandı. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

Kırklareli'nde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan araçta 16 kaçak göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri şüphe üzerine bir araç durdurmak istedi. Araç dur ihtarına uymadı ve kovalamaca başladı. Kısa sürede polis ekipleri aracı yakaladı. Araçta yapılan aramada 16 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ş.'nin çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edildi.

Kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş., A.E. ve H.F. tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Göçmen Polis

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