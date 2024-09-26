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Kırklareli'nde Kaçak Göçmen Operasyonu: 13 Kişi Yakalandı

Kırklareli'nde Kaçak Göçmen Operasyonu: 13 Kişi Yakalandı
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Kırklareli'nde polis, dur ihtarına uymayan bir kamyonetteki 13 kaçak göçmeni yakaladı. İki organizatör gözaltına alındı ve tutuklandı.

Kırklareli'nde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kamyonette 2'si Filistin, 11'i Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Dereköy yolu üzerinde şüphe üzerine bir kamyoneti durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araçla ekipler arasında kovalamaca başladı. Kovalamacanın sonucunda ekipler kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada 2'si Filistin, 11'i Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla E.Y.D. ve C.A. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaçak göçmenler ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa Göçmen Polis

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