Kırklareli'nde Kaçak Göçmen Operasyonu: 13 Kişi Yakalandı

Kırklareli'nde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kamyonette 2'si Filistin, 11'i Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Dereköy yolu üzerinde şüphe üzerine bir kamyoneti durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araçla ekipler arasında kovalamaca başladı. Kovalamacanın sonucunda ekipler kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada 2'si Filistin, 11'i Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla E.Y.D. ve C.A. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaçak göçmenler ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ