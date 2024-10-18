Kırklareli'nde Kaçak Göçmen Operasyonu: 12 Göçmen ve 3 Organizatör Yakalandı

Kırklareli'nde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan araçlarda 12 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli'nde polis ekipleri şehire gelen 2 hafif ticari araçta kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin dur ihtarına uymayan 2 araç kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonu araçlar Pınar Mahallesi'nde durduruldu.

Araçların içinden 3 organizatör ve 12 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yabancı uyruklu 12 şahıs Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, organizatör N.G, S.İ. ve M.A. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRKLARELİ