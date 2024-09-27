Kırklareli'nde Kaçak Göçmen Operasyonu: 11 Göçmen Yakalandı, 1 Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli'nde polis ekiplerince durdurulan araçta 11 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Kofçaz yolu üzerinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta inceleme yapıldığı esnada 2 kişi araçtan inerek kaçmaya başladı. Ekipler kaçanları yakalarken araçtakilerin kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla sürücü T.S. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan T.S., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçak göçmenler ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ