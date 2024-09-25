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Kırklareli'nde Kaçak Büyükbaş Hayvanlar Ele Geçirildi

Kırklareli'nde Kaçak Büyükbaş Hayvanlar Ele Geçirildi
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Vize ilçesinde kaçak yollarla getirilen büyükbaş hayvanlar, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ele geçirildi. Hayvan sahiplerine toplam 91 bin 323 TL idari para cezası uygulandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesine kaçak yollarla getirilen büyükbaş hayvanlar ele geçirilirken, hayvanları getiren sahiplerine 91 bin 323 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Vize ilçesinde küpesiz hayvanların olduğu bilgisine ulaşan Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce ilçede kontrol noktasında yapılan sorgulamada, Anadolu'dan getirildiği tespit edilen büyükbaş hayvanlar ele geçirildi.

Ekipler, hayvan sahibine ve kamyon şoförüne toplamda 91 bin 323 TL idari para cezası uyguladı. Hayvanların, 2020/06 numaralı şap hastalığına duyarlı hayvanların korunmuş bölgelere sevklerinde uygulanacak prensipler genelgesi gereğince mezbahada tazminatsız olarak kesimi gerçekleştirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güncel Tarım Çevre Hukuk Vize

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