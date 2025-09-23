Kırklareli'nde Kaçak Balık Avcılığına Denetim

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, göletlerde kaçak balık avcılığına karşı denetim yaptı.

Kırklareli'nin Armağan Köyünde bulunan köy baraj gölünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kaçak balık avcılığına karşı denetim yaptı. Denetimde ekipler mevzuat kapsamında kullanılması yasak olan, parakete (suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş iğnelerden oluşan düzenek) ele geçirildi

Toplanan paraketelerde bulunan balıklar suya geri bırakıldı. - KIRKLARELİ