Kırklareli'nde Kaçak Balık Avcılığına Denetim

Kırklareli'nde Kaçak Balık Avcılığına Denetim
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Armağan Köyü'ndeki göletlerde kaçak balık avcılığına karşı denetim gerçekleştirdi. Denetimde yasaklı parakete düzenekleri ele geçirildi ve yakalanan balıklar suya geri bırakıldı.

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, göletlerde kaçak balık avcılığına karşı denetim yaptı.

Kırklareli'nin Armağan Köyünde bulunan köy baraj gölünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kaçak balık avcılığına karşı denetim yaptı. Denetimde ekipler mevzuat kapsamında kullanılması yasak olan, parakete (suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş iğnelerden oluşan düzenek) ele geçirildi

Toplanan paraketelerde bulunan balıklar suya geri bırakıldı. - KIRKLARELİ

