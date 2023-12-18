Kırklareli'nde Kaçak Avcılıkta Kullanılan 2 Güme İmha Edildi
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından tespit edilen ve kaçak avcılıkta kullanılan 2 güme imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, gümelere el konuldu ve sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince tespit edilen ve kaçak avcılıkta kullanılan 2 gümeler imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Dokuzhöyük ve Asilbeyli Göletleri mevkiinde İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri avcılıkta yasak olan 2 adet güme tespit etti.
Gümelerin sahibi olan şahıslar hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Öte yandan, ele geçirilen malzemelere de el konuldu. - KIRKLARELİ