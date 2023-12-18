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Kırklareli'nde Kaçak Avcılıkta Kullanılan 2 Güme İmha Edildi

18 Aralık 2023 15:52 Güncelleme: 15:53 Abone Ol

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından tespit edilen ve kaçak avcılıkta kullanılan 2 güme imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, gümelere el konuldu ve sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.