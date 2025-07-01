Kırklareli'nde Jandarmadan Traktör Sürücülerine Trafik Eğitimi

Kırklareli'nde Jandarmadan Traktör Sürücülerine Trafik Eğitimi
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, traktör sürücülerine trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yaptı ve eğitimlerin devam edeceğini duyurdu.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde traktör sürücülerini bilgilendirdi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik köyleri ziyaret etti. Ekipler traktör sürücülerine uyarı lambası ve reflektör bulundurmaları, traktöre en fazla bir römork takmaları ve yük üzerinde yolcu taşımamaları uyarısında bulundu, kavşaklarda geçiş üstünlüğü konusunda bilgi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, sürücülere yönelik eğitimlerin devam edeceği bildirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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