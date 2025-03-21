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Kırklareli'nde Jandarma'dan Traktör Sürücülerine Trafik Eğitimi

Kırklareli'nde Jandarma'dan Traktör Sürücülerine Trafik Eğitimi
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarını önlemek ve güvenliği sağlamak amacıyla traktör sürücülerine bilgilendirme yaptı. Uyarı lambası ve reflektör kullanımı gibi konulara dikkat çekildi.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde traktör sürücülerini bilgilendirdi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik köyleri ziyaret etti. Ekipler traktör sürücülerine uyarı lambası ve reflektör bulundurmaları, traktöre en fazla bir römork takmaları ve yük üzerinde yolcu taşımamaları uyarısında bulundu, kavşaklarda geçiş üstünlüğü konusunda bilgi verdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre sürücülere yönelik eğitimlerin devam edeceği bildirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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