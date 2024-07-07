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Kırklareli'nde İş Yerinin Bahçesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir iş yerinin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, tarlaya sıçradı ve büyük zarara yol açtı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir iş yerinin bahçesinde çıkan ve tarlaya sıçrayan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Babaeski ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir iş yerinin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu bahçedeki yangın, kısa sürede büyüyerek iş yeri yanındaki tarlalara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yangın uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü.

Yangın sonucunda 6,5 dönüm biçilmemiş buğday ekili alan, 60 dönüm biçilmiş buğday tarlası zarar gördü.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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