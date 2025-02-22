İstanbul Barosu'na terör fezlekesi! 12 yıla kadar hapisleri istendi

İstanbul Barosu'na fezleke! Başkan ve yönetimin hapsi isteniyor
İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız

İstanbul'da tipi alarmı! Resmen donacağız
Diş hekimini başından vurup annesine video gönderen caninin ilk ifadesi ortaya çıktı

Başından vurup annesine video gönderdi! İlk ifadesi ortaya çıktı
Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti

Son kabine kulisi: Erdoğan görüşüp teşekkür etti

Kırklareli'nde İş Yerine Kurşun Sıkan Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde İş Yerine Kurşun Sıkan Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde bir iş yerini kurşunlayan şüpheli E.Ö., polis tarafından güvenlik kameralarından tespit edilerek evinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nde bir iş yerini kurşunlayan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri kentte bir iş yerinin kurşunlanması üzerine harekete geçti. Ekipler iş yerinin güvenlik kameralarından şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüpheli E.Ö., evinde gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. E.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Beşiktaş'ın gönderdiği futbolcu 2 maçta kendine hayran bıraktı
img

Otomotiv savaşına bir ülke daha katıldı
img

19 yaşındaki silahlı saldırgan öğretmeni bu yüzden vurmuş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yağışı da durduramadı! 5 gündür arazinin ortasında öylece yanıyor

5 gündür arazinin ortasında yanıyor, harekete geçildi
Olaylı maç Mertens'e pahalıya patladı

Olaylı maç başını yaktı
Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı

19 yaşındaki silahlı saldırgan öğretmeni bu yüzden vurmuş
Trump'tan sürpriz karar! ABD tarihine geçen ismi görevden aldı

Trump, ABD tarihine geçen ismi görevden aldı
Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı

Oval Ofis'teki 145 yıllık tarihi masa "sümük" kurbanı oldu
Diş hekimini başından vurdu, can çekiştiği anları annesine gönderdi

Evladının can çekiştiği anları saniye saniye izledi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.