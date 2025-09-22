Kırklareli'nde İş Kazası: 3 Metreden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde elektrik tesisatını onaran 32 yaşındaki işçi Ünal Doğan, 3 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde 3 metre yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesinde elektrik tesisatını onarmak için 3 metre yüksekliğe çıkan 32 yaşındaki Ünal Doğan, dengesinin kaybetmesi sonucu düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Ünal Doğan'ın hayatını kaybettiği belirledi.
Savcının incelemesinin ardından Ünal Doğan'ın cenazesi Demirköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa