Kırklareli'nde hükümlü yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyünde "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan" 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yalandı.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasından ardından cezaevine teslim edildi. - KIRKLARELİ