Kırklareli'nde hükümlü yakalandı
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyünde uyuşturucu suçundan aranan hükümlü, jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyünde "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan" 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yalandı.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasından ardından cezaevine teslim edildi. - KIRKLARELİ