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Kırklareli'nde hırsızlık şüphelileri yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kırklareli'nde polis ekiplerince son 10 gün içinde hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde polis ekiplerince son 10 gün içinde hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri 4-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda otomobil, elektrikli bisiklet ve inşaat malzemeleri çalan şüpheliler tespit edildi. Yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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