Kırklareli'nde hırsızlık şüphelileri yakalandı

Kırklareli'nde tarladan tarım aleti çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Osmancık köyünde tarlada bulunan tarım aleti ile bidonların çalındığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri olayla ilgili 2 hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı. Ele geçirilen aletler ise sahibine teslim edildi. - KIRKLARELİ