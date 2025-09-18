Kırklareli'nde Hırsızlık Suçundan 44 Yıl Ceza Alan Şahıs Yakalandı
Kırklareli'nde hırsızlık suçlarından toplam 44 yıl 6 ay 13 gün hapis cezası bulunan C.D. isimli hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kırklareli'nde hırsızlık suçlarından 44 yıl 6 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hakkında hırsızlık suçlarından toplamda 44 yıl 6 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D. isimli şahıs yakalandı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından C.D. cezaevine teslim edildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa