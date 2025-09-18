Haberler

Kırklareli'nde Hırsızlık Suçundan 44 Yıl Ceza Alan Şahıs Yakalandı

Kırklareli'nde Hırsızlık Suçundan 44 Yıl Ceza Alan Şahıs Yakalandı
Kırklareli'nde hırsızlık suçlarından toplam 44 yıl 6 ay 13 gün hapis cezası bulunan C.D. isimli hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hakkında hırsızlık suçlarından toplamda 44 yıl 6 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D. isimli şahıs yakalandı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından C.D. cezaevine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
