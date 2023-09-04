Kırklareli'nde hırsızlık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Kırklareli'nde meydana gelen 27 hırsızlık olayının şüphelileri, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 5 zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Kırklareli'nde hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kentte meydana gelen 27 hırsızlık olayının şüphelilerini tespit etti.
Ekipler düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - 3. Sayfa