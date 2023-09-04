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Kırklareli'nde hırsızlık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Kırklareli'nde meydana gelen 27 hırsızlık olayının şüphelileri, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 5 zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Kırklareli'nde hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kentte meydana gelen 27 hırsızlık olayının şüphelilerini tespit etti.

Ekipler düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - 3. Sayfa

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