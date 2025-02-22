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Kırklareli'nde Hapis Cezası Olan 46 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde Hapis Cezası Olan 46 Şüpheli Yakalandı
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda çeşitli suçlardan aranması olan 46 şüpheli yakalandı. 25 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 46 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 46 şüpheliyi yakaladı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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