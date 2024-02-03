Kırklareli'nde hakkında aranması olan 62 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hakkında arama kararı bulunan 62 şüpheli yakalandı. 46 şüpheli cezaevine teslim edilirken, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırklareli'nde hakkında aranması olan 62 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 62 şüpheli yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 46 şüpheli cezaevine teslim edildi.
Öte yandan, 16 şüpheli ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ