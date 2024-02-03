Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde hakkında aranması olan 62 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hakkında arama kararı bulunan 62 şüpheli yakalandı. 46 şüpheli cezaevine teslim edilirken, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde hakkında aranması olan 62 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 62 şüpheli yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 46 şüpheli cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, 16 şüpheli ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Ceza Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title