Kırklareli'nde Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Vali Uğur Turan başkanlığında yapıldı.

Aralık ayı Kırklareli İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı Vali Uğur Turan Başkanlığında gerçekleşti. Valilik Atatürk Toplantı Salonundaki toplantıya Mülki İdare Amirleri, genel kolluk kuvvetleri ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Toplantıda; terörle mücadele, uyuşturucu ve organize suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göç ve kaçakçılık, aranan şahısların yakalanması, trafik güvenliği, genel asayiş olaylarının değerlendirilmesi gibi önemli konular yer aldı.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için çalıştıklarını ifade eden Turan, kolluk kuvvetlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - KIRKLARELİ