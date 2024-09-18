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Kırklareli'nde Gürültü Kirliliğine Karşı Trafik Denetimi

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Kırklareli'nin Vize ilçesinde polis ekipleri, abartılı egzoz takılı ve yüksek sesle müzik yayını yapan araçlara yönelik denetim yaptı. Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi ve denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde polis ekipleri, gürültü kirliliğine sebep olan otomobil ve motosikletlere yönelik uygulama yaptı.

Vize İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, şehrin huzurunu bozan ve vatandaşları rahatsız eden abartılı egzoz takılı ve yüksek sesle müzik yayını yapan araçlara yönelik önemli bir denetim gerçekleştirdi. İlçenin farklı cadde ve sokaklarında uygulama yapan ekipler, çok sayıda motosiklet ve otomobil kontrol ederken kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uyguladı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, gürültü kirliliğine yol açacak egzoz kullanan motosiklet ve otomobiller üzerinde denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

trafik Müzik Polis Vize

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