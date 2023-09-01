Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Kofçaz ilçesinde jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığı iddiasıyla takibe aldığı bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin uyarısına uymayan otomobil kent merkezine geldi. Kent merkezinde de polis ekiplerinin ihtarlarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu Bademlik Mahallesi'nde durduruldu. Araçtaki 2 şüpheli göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde polis ekiplerin dur ihtarına uymayan araç kent merkezine doğru hareket etti. Kent merkezinde de dur ihtarına uymayan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Ekipler aracı Bademlik Mahallesinde durdurdu.

Araçta bulunan 2 şüpheliyi göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. - KIRKLARELİ