Kırklareli'nde Genç Kızın Ölümü: Gözaltı Sayısı 16'ya Yükseldi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur'un tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı 16'ya ulaştı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 yaşındaki genç kızın yolda yürürken tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.

Lüleburgaz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde 21 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde yolda yürürken tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralanan Rümeysa Sanpur (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 12 kişi olayın hemen ardından gözaltına alınmış, başsavcılık olayın aydınlatılması için üç savcı görevlendirmişti. Sanpur'un ölümüyle ilgili soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken, daha önce gözaltına alınan 12 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
